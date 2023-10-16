ساديو ماني يقود السنغال للفوز على الكاميرون ودياً

حقق منتخب السنغال فوزاً مهماً على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء اليوم.

ونجح المخضرم ساديو ماني في تسجيل هدف الفوز لأسود التيرانجا في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وكانت قرعة كأس أمم أفريقيا قد أوقعت المنتخبين في مجموعة واحدة تضم كلا من: السنغال، الكاميرون، غينيا وجامبيا.

ويواجه المنتخب السنغالي نظيره الكاميروني في الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة المنتظرة.

وتستضيف كوتديفوار منافسات النسخة المقبلة لكأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.