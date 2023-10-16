الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ساديو ماني يقود السنغال للفوز على الكاميرون ودياً

ساديو ماني
ساديو ماني

حقق منتخب السنغال فوزاً مهماً على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء اليوم.

txt

الليلة .. السنغال والكاميرون في بروفة ودية أخيرة قبل كأس الأمم

ونجح المخضرم ساديو ماني في تسجيل هدف الفوز لأسود التيرانجا في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وكانت قرعة كأس أمم أفريقيا قد أوقعت المنتخبين في مجموعة واحدة تضم كلا من: السنغال، الكاميرون، غينيا وجامبيا.

ويواجه المنتخب السنغالي نظيره الكاميروني في الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة المنتظرة.

وتستضيف كوتديفوار منافسات النسخة المقبلة لكأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

الجريدة الورقية