الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إبراهيم عيسى: "ردود فعل المصريين حيال قصف غزة طلعة من التلاجة ومكررة"

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

 أكد الإعلامي إبراهيم عيسي، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن ردود فعل المصريين حول العدوان الإسرائيلي على غزة تكرار مشهد فترات ماضية، يكرر نفس رد الفعل كل مره، معقبًا: "ردود أفعالنا تجاه العدوان الإسرائيلي متكررة ومحفوظة في الثلاجة".

العدوان الإسرائيلي على غزة

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واوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ردود فعل المصريين حول القضية الفلسطينية متكرره ولا تتوافق مع التغيرات، مشددًا على أننا لم نستفيد من الأخطاء السابقة، مؤكدًا أن الجميع يدين إسرائيلي في ما تشنه الآن من هجمات وغارات وعدوان على الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أنه علينا التعامل مع المعطيات الجديدة ودراسة الأخطاء، إلا أن الإدانة ليس له أي تأثير، مؤكدًا أن النخبة العربية لا تتعامل مع مستجدات الواقع في القضية الفلسطينية والعدوان على غزة بشكل مكرر، معقبًا: "مبسوطين من الخيمة التي تحيط بالعقل ولا يوجد أي معطيات جديدة نستنتجها".

وتابع: "الواقع المصري بشكل خاص مشتبك وملتبس عليه أشياء كثيرة والدور هو أن يتم إضاءه عده مصابيح لكي تكشف الطريق وفتح دائرة من الضوء حول ما يُثار من أحداث ووقائع"، مؤكدًا أن "طوفان الأقصى" أثبت أنك حين تقتل إسرائيل وتصيبها تجد نفسك تحارب أمريكا، مشددًا على أن حاملات أمريكا أتت إلى المنطقة لما تعرضت له إسرائيل من "فتحه في بطنها".

وأضاف أنه عندما تُصيب إسرائيل ستجد نفسك في مواجهة وتحارب أمريكا، موضحًا أن هذا ما تحدث عنه الرئيس أنور السادات منذ عشرات السنوات، مؤكدًا أن حماس وفرت لليمين المتطرف في إسرائيل له بأن تقول أن الصراع هو ديني وعدمي وصفري، مشددًا على أن حماس تخدم اليمين الإسرائيلي وهي ما تسببت في عملية تهجير الفلسطينين وترك منازلهم والقصفات المستمرة على غزة، مؤكدًا أن استمرار حماس في حكم غزة هو كنز استراتيجي وخدمة للمشروع الإسرائيلي المتطرف.

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