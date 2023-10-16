Twitch تتيح القصص لإبقاء المتابعين على اطلاع دائم

أعلنت Twitch اليوم الإثنين أن القصص متاحة الآن في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنصة. وعلى غرار الميزة التي تحمل الاسم نفسه على Snapchat وInstagram ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، تتيح قصص Twitch للقائمين بالبث نشر صور أو نصوص أو مقاطع تنتهي صلاحيتها بعد 48 ساعة.

تضع الشركة هذه الميزة على أنها تساعد منشئي المحتوى في الوصول إلى مجتمعاتهم والبقاء على اتصال بها أثناء عدم الاتصال بالإنترنت. وأعلنت عن هذه الميزة لأول مرة في يوليو.

على الأقل عند الإطلاق، تقتصر القدرة على إنشاء قصص Twitch على الشركاء والشركات التابعة الذين لديهم بث واحد على الأقل من آخر 30 يومًا. ومع ذلك، سيتمكن جميع المستخدمين (بعد التحديث إلى الإصدار الأحدث من التطبيق) من رؤيتها في أعلى الصفحة التالية. تقول الشركة إن الوصول سيتم طرحه تدريجيًا للقائمين بالبث المؤهلين بحلول نهاية هذا الأسبوع - وما بعده مع استيفاء المزيد من منشئي المحتوى للمتطلبات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنشئي المحتوى الذين لديهم ما لا يقل عن 30 مشتركًا (بما في ذلك الاشتراكات كهدية) إنشاء قصص للمشتركين فقط. توصي Twitch باستخدام هذه الميزة "لإضافة المزيد من القيمة إلى اشتراكات مؤيديك من خلال المحتوى الحصري".

يقترح Twitch استخدام القصص لتسهيل التواصل مع المتابعين وجدولة التحديثات وإضافة التوهج البصري أو المتعة. سيرسل تطبيق الهاتف المحمول تنبيهات إلى المتابعين عندما ينشر أحد القائمين على البث قصة، على الرغم من أنه يتضمن أيضًا إعدادات الإشعارات للتحكم في التكرار. وفي الوقت نفسه، يمكن لمنشئي المحتوى رؤية إجمالي المشاهدات وردود الفعل لكل قصة ينشرونها، بما في ذلك بعد انتهاء صلاحيتها.

كتبت الشركة في منشور مدونة الإعلان الخاص بها: "سيرى المشاهدون قصصك مباشرة جنبًا إلى جنب مع القصص التي أنشأها القائمون على البث الآخرون الذين يتابعونهم، لذا قم بالنشر بانتظام على مدار الأسبوع لإبقاء مجتمعك على اطلاع وتحديث بين عمليات البث الخاصة بك".