LinkedIn تسرح أكثر من 600 موظفاً

أعلنت LinkedIn عن الجولة الثانية من عمليات تسريح العمال هذا العام. يقوم قسم Microsoft بتسريح حوالي 668 عاملاً من فرق الهندسة والمنتجات والمواهب والمالية.

وقالت LinkedIn في إعلانها: "بينما نقوم بتكييف هياكلنا التنظيمية وتبسيط عملية صنع القرار لدينا، فإننا نواصل الاستثمار في الأولويات الإستراتيجية لمستقبلنا ولضمان استمرارنا في تقديم القيمة لأعضائنا وعملائنا، نحن ملتزمون بتقديم دعمنا الكامل لجميع الموظفين المتأثرين خلال هذه الفترة الانتقالية وضمان معاملتهم بعناية واحترام."

وفي شهر مايو، كشفت LinkedIn عن خطط لتسريح 716 شخصًا وإغلاق تطبيق البحث عن الوظائف في الصين. على هذا النحو، ستكون LinkedIn قد ألغت ما يقرب من 1400 وظيفة هذا العام وسط عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا في عام 2023.

قامت شركة Microsoft، التي اشترت للتو Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار، بتسريح حوالي 10000 عامل في الأشهر القليلة الأولى من عام 2023.

في أحدث تقرير للأرباح لشركة Microsoft (الذي يغطي الفترة من أبريل إلى يونيو)، قالت الشركة إن أرباح LinkedIn زادت بنسبة خمسة بالمائة على أساس سنوي.

أشارت إلى أن نمو العضوية "تسارع لثمانية أرباع متتالية" وأن المنصة تضم أكثر من 950 مليون مستخدم. ومن المقرر أن تعلن مايكروسوفت عن النتائج المالية للفترة من يوليو إلى سبتمبر، أي الربع الأول من سنتها المالية، في 24 أكتوبر.