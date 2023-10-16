ماذا يحدث للجسم عند ارتداء الجوارب أثناء النوم؟.. طبيبة تكشف مفاجأة

أوصت طبيبة أمريكية بإرتداء الجوارب أثناء النوم لتدفئة القدمين، لأنها تساعد على النوم بشكل أسرع مع البقاء في النوم لفترة أطول.

فوائد تدفئة القدمين للنوم

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أشارت الطبيبة إلى أن درجة حرارة الجسم الأساسية تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، لافتة أن درجة حرارتنا الأساسية تنخفض بشكل طبيعي أثناء النوم، كجزء من إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، حيث يبدأ هذا الإنخفاض مع بداية النوم ويصل إلى أدنى مستوياته خلال ساعات الصباح الباكر، مما يساعد الجسم على النوم لفترة أطول.

فوائد تدفئة القدمين للنوم

وأكدت الطبيبة أن تدفئة القدمين إما باستخدام وسادة التدفئة، أو أخذ حمام دافئ، أو استخدام منتجع صحي للقدم، أو ارتداء الجوارب الدافئة، قد تمدد الأوعية الدموية في القدمين، مما يؤدي إلى توسعها واحتجاز المزيد من الدم، وبالتالي يسمح هذا التمدد بتدفق المزيد من الدم من أجزاء أخرى من الجسم إلى القدمين.

وتوضح الطبيبة أنه نتيجة لذلك، قد يساعد في تبريد حرارة الجسم وخفض درجة حرارة الجسم الأساسية، وقد يكون الإحساس بالدفء في القدمين مهدئًا ومريحًا، مما يجعل من السهل الاسترخاء والنوم، كما قد يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية، حيث أن انخفاض تدفق الدم إلى اليدين والقدمين قد يؤدي إلى الإحساس بالبرد والخدر.