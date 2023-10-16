عاجل
ثلاجات الآيس كريم تحفظ الجثامين.. لميس الحديدي: قصف معبر رفح جريمة دولية حماس تُصدر بيانًا عاجلاً بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة
الإثنين 16 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ماذا يحدث للجسم عند ارتداء الجوارب أثناء النوم؟.. طبيبة تكشف مفاجأة

فوائد تدفئة القدمين
فوائد تدفئة القدمين للنوم

أوصت طبيبة أمريكية بإرتداء الجوارب أثناء النوم لتدفئة القدمين، لأنها تساعد على النوم بشكل أسرع مع البقاء في النوم لفترة أطول.

txt

تصفح الهاتف قبل النوم ليلًا يسبب كارثة.. أطباء يحذرون

فوائد تدفئة القدمين للنوم

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أشارت الطبيبة إلى أن درجة حرارة الجسم الأساسية تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، لافتة أن درجة حرارتنا الأساسية تنخفض بشكل طبيعي أثناء النوم، كجزء من إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، حيث يبدأ هذا الإنخفاض مع بداية النوم ويصل إلى أدنى مستوياته خلال ساعات الصباح الباكر، مما يساعد الجسم على النوم لفترة أطول.

فوائد تدفئة القدمين للنوم

وأكدت الطبيبة أن تدفئة القدمين إما باستخدام وسادة التدفئة، أو أخذ حمام دافئ، أو استخدام منتجع صحي للقدم، أو ارتداء الجوارب الدافئة، قد تمدد الأوعية الدموية في القدمين، مما يؤدي إلى توسعها واحتجاز المزيد من الدم، وبالتالي يسمح هذا التمدد بتدفق المزيد من الدم من أجزاء أخرى من الجسم إلى القدمين.

وتوضح الطبيبة أنه نتيجة لذلك، قد يساعد في تبريد حرارة الجسم وخفض درجة حرارة الجسم الأساسية، وقد يكون الإحساس بالدفء في القدمين مهدئًا ومريحًا، مما يجعل من السهل الاسترخاء والنوم، كما قد يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية، حيث أن انخفاض تدفق الدم إلى اليدين والقدمين قد يؤدي إلى الإحساس بالبرد والخدر.

مواد متعلقة

تصفح الهاتف قبل النوم ليلًا يسبب كارثة.. أطباء يحذرون

أطعمة يجب تناولها قبل النوم.. منتجات الألبان والمكسرات أبرزها

حيل الحصول على قسط كاف من النوم بعيدًا عن الاجهاد
الجريدة الورقية