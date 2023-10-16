Intel تصل إلى 6 جيجا هرتز مع وحدات المعالجة المركزية لسطح المكتب من الجيل الرابع عشر

كان من المعتاد أنه إذا كنت تحلم بالوصول إلى سرعات 6 جيجا هرتز باستخدام وحدة المعالجة المركزية لسطح المكتب، فسيتعين عليك تجربة حظك في رفع تردد التشغيل وجميع حالات عدم الاستقرار المحتملة ومتطلبات التبريد التي تتطلبها.

في وقت سابق من هذا العام، أصدرت شركة إنتل معالج Core i9-13900KS، الذي يصل سرعته إلى 6 جيجاهرتز بمجرد إخراجه من الصندوق.

الآن، تقوم الشركة بذلك مرة أخرى باستخدام أسرع وحدة معالجة مركزية لسطح المكتب من الجيل الرابع عشر، وهي i9-14900K. هذا التردد هو مجرد سرعة "تعزيز السرعة الحرارية" قصيرة العمر، والتي لا تستمر لفترة طويلة جدًا، ولكنها لا تزال شيئًا يمكن لشركة Intel السيطرة عليه على AMD.

لكي نكون واضحين، تختلف شرائح الجيل الرابع عشر هذه عن معالجات Core Ultra من الجيل الرابع عشر التي أعلنت عنها Intel مؤخرًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ومن المفهوم أن شركة إنتل تركز على الكفاءة في تشكيلة هواتفها المحمولة، في حين أن رقائق سطح المكتب الخاصة بها تدور حول الطاقة الخام (وحقوق التفاخر بتردد 6 جيجا هرتز).

يمكنك النظر إلى أجهزة سطح المكتب من الجيل الرابع عشر باعتبارها اللحظات الأخيرة لبنية Intel الحالية، حيث لا تمانع الشركة في دفع متطلبات الطاقة إلى التفوق على AMD. (يستهلك معالج i9-14900K ما يصل إلى 253 واط، تمامًا مثل سابقه.)

قد تحظى شريحة الجيل الرابع عشر المتطورة من Intel بمعظم الاهتمام، ولكن قد يكون اللاعبون المميزون أكثر اهتمامًا بمعالج i7-14700K، الذي يتميز الآن بـ 20 نواة (8 أداء و12 كفاءة) ويصل إلى 5.6 جيجا هرتز "Turbo Boost Max" سرعات 3.0 بوصة. ولعل الأهم من ذلك هو أن سعره البالغ 409 دولارًا أقل بكثير من 14900 ألف دولار وهو 589 دولارًا.

شرائح سطح المكتب من الجيل الرابع عشر من Intel



عندما يتعلق الأمر بالمعايير، تدعي Intel أن 14900K أسرع بنسبة تصل إلى 23 بالمائة من Ryzen 9 7950X3D من AMD أثناء تشغيل Starfield بدقة 1080 بكسل. وتقول الشركة أيضًا أن الشريحة أسرع بنسبة تصل إلى 54 بالمائة من نفس أجهزة AMD أثناء تعدد المهام بين After Effects وPremiere Pro. (قد تكون هذه المقارنة غير عادلة بعض الشيء، نظرًا لأن شركة Intel اختبرت مهمة إعادة الإطار التلقائي في Premiere Pro والتي تعمل مع رسومات UHD الخاصة بها، وهو أمر لا تساعد فيه رسومات AMD.)

شرائح سطح المكتب من الجيل الرابع عشر من Intel



ولعله أكثر فائدة من المقارنات المعيارية الأولية، تقول Intel أيضًا إن معالج i9-14900K كان قادرًا على الوصول إلى أكثر من 100 إطارًا في الثانية في Total War: Warhammer III أثناء اللعب والبث والتسجيل بدقة 1080 بكسل مع إعدادات الرسومات الفائقة. تم أيضًا تحسين هذه اللعبة خصيصًا لأجهزة الجيل الرابع عشر، لذلك لا يمكنك توقع نفس النتائج مع كل عنوان.

إذا كنت لا تزال حريصًا على زيادة سرعة التشغيل، فإن Intel أيضًا تجعل ذلك أسهل من خلال ميزة XTU AI Assist الجديدة، والتي ستكون متاحة فقط على معالج i9-4900K. في عرض توضيحي للوسائط، أظهر أحد ممثلي Intel كيف يمكن لتطبيق XTU أن يحدد بسرعة الفولتية الأساسية للمعالج وإعدادات طاقة اللوحة الأم و"مقابض الضبط الأخرى" لتحديد سرعات الأداء الآمنة. وأشاروا إلى أن إنتل قامت بتدريب نموذج رفع تردد التشغيل القائم على الذكاء الاصطناعي على مئات من وحدات المعالجة المركزية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات اللوحة الأم والمبردات (بما في ذلك القليل من التبريد السائل). بمجرد اكتمال عملية ضبط الذكاء الاصطناعي، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات المقترحة أو استخدامها كخط أساسي لمزيد من رفع تردد التشغيل.

إحدى الميزات التي لن تراها في شرائح الجيل الرابع عشر الجديدة هذه؟ NPU (وحدة المعالجة العصبية) لتسريع الذكاء الاصطناعي. ومن الغريب أن شرائح الهاتف المحمول Core Ultra القادمة للشركة ستحتوي على وحدة NPU، والتي تتيح أشياء مثل Windows Studios Effects لتعتيم الخلفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في محادثات الفيديو. من المنطقي أن تظهر أول وحدة NPU من Intel في بنيتها الجديدة، في حين أن شرائح سطح المكتب من الجيل الرابع عشر هي إصدارات معززة من أجهزة العام الماضي. ومع ذلك، فمن الغريب بعض الشيء أن تفوت أغلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية شيئًا ستشهده أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العام المقبل.

ستتوفر شرائح سطح المكتب من الجيل الرابع عشر من Intel لدى تجار التجزئة والشركات المصنعة للأنظمة في 17 أكتوبر.