خبير تحكيمي: حمدي فتحي إستحق الطرد وركلة جزاء لم تحتسب للجزائر

أكد سمير عثمان الخبير التحكيمي أن قرار الحكم بطرد محمد هاني مدافع منتخب مصر في مباراة الجزائر كان موفقاً.

وقال سمير عثمان في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورتس” : “ محمد هاني إستحق الطرد بسبب تدخله بتهور على لاعب الجزائر ”.

وتابع: “ هاني لم يستخدم فقط قدمه اليمنى بل أن قدمه اليسرى أيضاً إصطدمت بصدر لاعب المنتخب الجزائري ”.

وأضاف عثمان: “ المنتخب الجزائري أيضاً إستحق الخصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد غير مبررة من مدافع منتخب مصر ”.

وأكمل: “ حمدي فتحي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء بسبب تخله بتهور على حارس مرمى منتخب الجزائر ”.

وأردف: “ لاعب منتخب مصر إستعمل مرفقه في الإلتحام مع الحارس الجزائري وهي أقصى درجات التهور ”.

وأتم سمير عثمان: “ قرار الحكم بإلغاء هدف للمنتخب الجزائري قرار صحيح ويستحق الحكم المساعد التحية على هذا القرار لوجود حالة تسلل ”.