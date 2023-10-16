الفنان هادي بن شملان يكشف عن دوره في «سـاقية عـلام»

شارك الفنان هادي بن شملان مسلسل "ساقية اعلام " مؤكدا أنه خطوة جديدة من نوعها، وهو عمل درامي يتناول قضايا ومشاكل الشباب في المجتمعات العربية.

وقال الفنان هادي بن شملان يستعرض مجموعة من شباب الجامعات قضايا مجتمعية تثري في جنبات الحياة ، حيث يشارك فى أداء دور هادف في مسرحية "سـاقية عـلام"، وهي عمل درامي اِجتماعي يسلط الضوء على قضايا وتحديات الـشباب في المجتمعات العربية.

جدير بالذكر أن الفنان هادي بن شملان يقوم بأداء دور الشاب "رضوان"، الذي يعمل في مستشفى، ويواجه تجارب مختلفة مع زملائه والمرضى، كما يدخل في علاقة عاطفية مع ممرضة تسمي "سـارة"، وبعدها يكملان حلمهما ويتزوجا ويعيشان فى سعادة ، ولكن تنقلب حياتهما بعد انجابهما ولدين وينفصلا بسبب عدم الاعتناء بالأولاد واصرار سـارة على العمل وعدم الخضوع لرغبات زوجها بتربية الأبناء وتقديم الاستقالة من عملها.



يذكر أن الفنان هادي بن شملان بدأ حياته الفنية في ساحات مراكز الشباب الرياضية، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل المسرحي، وأشار إلى أنه وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور، كما يفضل التنوع في أدواره والتحدي في فن التمثيل.

مشيداً بأنه تعامل مع فريق عمل محترف وماهر، كما تعلم الكثير من زملاء العمل الفنى ويرغب في تقديم المزيد من الأعمال التي تلبي أذواق المشاهدين.