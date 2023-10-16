"علوم أسيوط" تنظم ندوة تثقيفية حول التحول الرقمى للعاملين بإداراتها

نظمت كلية العلوم بجامعة أسيوط، اليوم، ندوة تعريفية وتثقيفية حول التحول الرقمى للعاملين بإداراتها المختلفة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، وتستمر خلال الفترة من 16 إلى 19 من أكتوبر الجارى.

وتأتي الندوة تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحميد أبو سحلى عميد كلية العلوم ، والدكتور أبوبكر الطيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالجامعة.

المنشاوي: جامعة أسيوط تشهد عملية تحول رقمي في شتى القطاعات

أكد الدكتور أحمد المنشاوى، إن الجامعة تتبني إستراتيجية فعالة للتحول الرقمي، وتشهد عملية تحول كبرى في شتى القطاعات، وتهيئة البنية التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الندوة التعريفية تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي بين العاملين بالجامعة، فضلاً عن كيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ومنها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال والخدمات الإدارية بكافة الكليات بالجامعة، و تحقيقاً لرؤية وأهداف مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمى قائم على المعرفة والاعتماد على الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطورات التعليمية والبحثية.

وقال الدكتور عبدالحميد أبو سحلى، أن كلية العلوم تعد من أولى الكليات التى لها السبق في تطبيق التحول الرقمى فى الشؤون الإدارية والمالية، وأنها مازالت تواكب كل ما هو جديد فى التحول الرقمى لرفع كفاءة وأداء العاملين بالإدارات المختلفة في مجال الحاسب الآلي، مضيفاً أن التحول الرقمى أصبح شرطًا أساسيا للحصول على الشهادات المتقدمة فى مختلف المجالات.

وأشاد شوكت صابر إلي ماتسعي إليه الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، في رفع كفاءة ومهارات العاملين بكافة الكليات بالجامعة وبناء نماذج مؤسسية ذكية ترتكز على التحول الرقمى فى أعمالها الإدارية، وتوفير كافة سبل الدعم للعاملين بالجهاز الإداري، مضيفاً أن تطبيق التحول الرقمى بالجامعات المصرية أصبح أسلوب حياة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لسياسات وزارة التعليم العالي.

وأفاد الدكتور مصطفى مرسي أن الندوة تتناول مفهوم التحول الرقمى ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، والتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي فى الدولة المصرية، والأهداف الرئيسية للتحول الرقمى ومزاياه ، تحديات التحول الرقمى وكيفية التغلب عليه ، والتحول الرقمى والإدارة المستدامة فى مؤسسات التعليم العالي ، وخطوات التحول الرقمى الناجح ، فضلاً عن تدريب العاملين على الحاسب الآلي بوحدة الإنترنت بالكلية على مدار ثلاثة أيام.

جدير بالذكر، أن الندوة يشرف على تنظمها وائل محمود أمين عام الجامعة المساعد ، وهشام عبدالرحمن أمين الكلية، وعبدالحميد بدر مدير إدارة النظم والتطبيقات، وبمشاركة ممثلى أعضاء لجنتى البيئة والمختبرات ومديرى الإدارات والعاملين بالكلية .

كلية العلوم بأسيوط تنظم ندوة تثقيفية حول التحول الرقمى للعاملين بإداراتها المختلفة

كلية العلوم بأسيوط تنظم ندوة تثقيفية حول التحول الرقمى للعاملين بإداراتها المختلفة