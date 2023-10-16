كتائب القسام تكشف عن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة

أعلن الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرًا، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الإثنين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أن "العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلًا من مواجهة المقاتلين في الميدان".

وتابع "العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه".

فلسطين تُعلن ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 2837 شخصًا

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، أن عدد الشهداء في قطاع "غزة" ارتفع بشكل كبير وهائل، ووصل العدد إلى 2837 شهيدًا ونحو 12 ألف جريح في عدوان الاحتلال المُستمر، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وكشفت "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" عن توقف العديد من الإذاعات العاملة في قطاع غزة، بسبب قصف الاحتلال الذي استهدفها ونقص الوقود.

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل قصف نقطة تجمع لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني

قصفت طائرات "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، نقطة تجمع لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني أثناء تقديمهم مهامهم الإنسانية، مُخلفة 5 قتلى وإصابتين حرجتين في صفوفها، وفي مقطع فيديو نشرته قنوات "تلجرام" فلسطينية، ظهر أفراد الدفاع المدني بغزة، في حالة من الصدمة الشديدة والحُزن تُخيم على أفراد الدفاع المدني، بعد استهداف زملائهم.

وقال فرد من الدفاع المدني في الفيديو: "خلي العالم يتفرجوا، كل العالم يتفرج على فلسطين شو بصير فيهم، صامدين مرابطين، لا مياه ولا كهرباء ولا معدات إنقاذ ولا إطفاء.. الطواقم تستهدف".

وأضاف: "طواقم الإطفاء كانت تتجهز لتلبية نداء مهمة، استهدفت (الطائرات الإسرائيلية) المركز بمن فيه، طواقم إطفاء، لا سلاح ولا شيء، مدنيون نقوم بواجبنا وننقذ المواطنين، ليس لدينا أي شيء ليتم استهدافنا.. (الجيش الإسرائيلي) لا يفرق بين مواطن أو أجنبي أو أي شخص، يستهدف من يشاء وأينما يشاء، يسعى لإسقاط أكبر عدد ممكن من الخسائر في صفوف الشعب الفلسطيني".

واختتم قائلًا: "إن شاء الله صامدون.. صامدون.. صامدون".

وفي وقت سابق من فجر يوم الإثنين، أسفر استهداف مباشر لنقطة تجمع طواقم الدفاع المدني والإسعاف الفلسطيني بمنطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، عن مقتل 5 أفراد من طواقم الدفاع المدني وإصابة 2 بجروح خطيرة.