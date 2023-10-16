قافلة طبية تستقبل 726 مواطنًا بالتل الكبير

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بمركز شباب البعالوة الكبرى، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة التل الكبير.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على 726 مواطنًا في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت ٩ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة إلى أنه تم استقبال 321 مواطن بعيادة الباطنة و47 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 27 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 164 حالة بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 41 حالة، بالإضافة إلى استقبال 40 سيدة بعيادة النساء أما عيادة المسالك البولية استقبلت 23 حالة، تم استقبال 18 حالة بعيادة الأسنان، كما استقبلت عيادة الجلدية 42 حالة وعدد 3 حالات أشعة.

على أن تستمر القافلة الطبية في مركز شباب البعالوة الكبرى التابعة لمركز ومدينة التل الكبير ضمن مبادرة "حياة كريمة" في استقبال المواطنين حتى غدًا الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

وأشار أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية ورئيس الكتلة البرلمانية بالإسماعيلية أن القوافل تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وأننا سوف نجوب قرى المحافظة بالقوافل الطبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.