منتخب النمسا يتخطى أذربيجان بهدف ويحسم التأهل ليورو 2024

حسم منتخب النمسا بطاقة تأهله للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” بعد تغلبه على مضيفه أذربيجان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

جاءت المباراة عصيبه وقوية منذ بدايتها وشهدت حماساً كبيراً من لاعبي المنتخبين، مع أفضلية للفريق النمساوي.

إنتهت أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، قبل أن ينجح مارسيل سابيتزر نجم منتخب النمسا في تسجيل هدف التأهل بالدقيقة 48 من علامة الجزاء.

وشهدت المباراة اثارة كبيرة في الدقائق الأخيرة مع الضغط الهجومي لمنتخب أذربيجان بجانب حالة الطرد التي تعرض لها جويدو برجاشتليرلاعب النمسا.

بهذه النتيجة رفع منتخب النمسا رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها وصافة المجموعة ليضمن التأهل ليورو 2014 رفقة المنتخب البلجيكي المتصدر.