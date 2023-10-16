محمود تريزيجيه: لسنا سعداء بالتعادل مع الجزائر

علق محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر على التعادل امام منتخب الجزائر في المباراة الودية الدولية التي أقيمت مساء اليوم بملعب هزاع بن زياد في الإمارات العربية المتحدة.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر فضائية " أون تايم سبورتس" : " قدمنا مباراة جيدة ونشعر بالحزن بعد التعادل لأن هدفنا كان تحقيق الفوز حتى رغم النقص العددي ".

وأضاف: " يجب أن تؤمن الجماهير بنا وبأن لدينا منتخب قوي، وفرحة لاعبي منتخب الجزائر تؤكد أن المباراة كانت صعبة بالنسبة لهم ".

وأكمل: " سنحقق الإنتصارات بدعم الجميع من إعلام وجماهير ومسؤولين، لدينا جيل قوي وهدفنا دائماً هو الفوز في كل مباراة وعلينا أن نثق في أنفسنا وأن يقف الجميع خلف المنتخب ".

وواصل: " أحمد حجازي اضافة كبيرة لنا واتمنى عودته سريعاً ونفس الأمر بالنسبة لمحمد النني أو محمد صلاح النجم الكبير ".

وأتم: " رغم ذلك لا يوجد لدينا لاعب أهم من منتخب مصر، كلنا واحد ونسعى لتحقيق حلمنا خلال الفترة المقبلة ".