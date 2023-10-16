حملات مرورية لضبط المخالفين في المنصورة

وجهت الأجهزة الأمنية بالدقهلية عددا من الحملات المرورية بمدينة المنصورة لضبط كل المخالفات المرورية.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (186 مركبة توك توك – 1056 دراجة نارية – 923 مخالفة بدون لوحات – 484 مخالفة بدون رخصة قيادة – 459 مخالفة بدون رخصة تسيير – 25 مخالفة السير عكس الاتجاه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات .. وجار استمرار الحملات

وفى سياق أخر قامت إدارة المرور، في مُحافظة الغربية بشن حملة مرورية مُكبرة من أجل رصد المُخالفات المرورية المتنوعة في طرق وشوارع المُحافظة الرئيسية.

أسفرت الحملة المرورية المُكبرة عن ضبط 190 مُخالفة مرورية مُتنوعة منها السير بدون ترخيص ولوحات معدنية فضلاً عن مُخالفات السير عكس الاتجاه وانتهاء مدة الرخصة، فضلاً عن مُخالفات دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات أو ترخيص.

قامت الحملة بتحصيل قيمة مُخالفات قدرها 39 ألف و350 جنيهاً "غرامات فورية"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار النيابة

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.