الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التعدى على كلب بعصا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما نشر على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء (إحدى السيدات) بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب ضال" بإستخدام "عصا" وقتله ومحاولة التعدى عليها عقب قيامها بتصويره بمنطقة الهرم بالجيزة .

وبالفحص تبين أن الشاكية تقوم بجمع الكلاب الضالة بالمنطقة محل إقامتها وتقديم الطعام لهم أمام العقار سكنها مما آثار حفيظة الأهالى "من بينهم المشكو فى حقه" لقيام تلك الكلاب بمهاجمة ذويهم مما دعاهم للتعدى بعصا على أحدهم وقتله .. كما تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من الشاكية ضد المشكو فى حقه لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب وذلك إثر توجيهها اللوم له لقيامه بالتعدى على أحد الكلاب الضالة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.