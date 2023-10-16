أشرف زكي يدعو الفنانين بضرورة حضور وقفة مساعدة الشعب الفلسطيني غداً
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة ستنظم مساء الغد وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني وإعلان التضامن مهم، متابعا :"نحن كفنانين لنا أدواتنا وأسلوبنا في دعم القضية الفلسطينية، وسنخاطب العالم كله".
وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة:"سنخاطب الفنانين في كل دول العالم، ونحن نحضر مهرجانات كثيرة ونستطيع أن نتفاعل مع كل فنانين العالم".
وتابع الدكتور أشرف زكى :"كل زملائنا الفنانين غاضبين للغاية ومتفاعلين مع ما يحدث في غزة، وننتظر الجميع الساعة 8 مساء غد، وأناشد جميع الفنانين بضرورة التواجد في نادى النقابة بالجيزة".