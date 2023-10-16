حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات وغسيل الأموال 4 أيام



قررت النيابة العامة حبس متهمين بالإتجار في المواد المخدرة 4أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق مع 4 متهمين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة.



وكانت قد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى.

وكشفت التحريات أنه تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم .. ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.

ويأت ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



وفي واقعة آخرى قررت النيابة حبس المتهمين بإنهاء حياة عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة الجيزة.

وطالبت النيابة العامة سرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة إنهاء حياة عامل، وإصابة والده وعمه، برش خرطوش على يد آخرين في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وقد اعترف المتهمين بارتكابهم للواقعة، وأقروا أن يوم الجريمة حدثت مشاجرة بينهم وبين الضحية ووالده وعمه، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، على إثرها تطورت المشاجرة، وتععدوا على المجني عليه بإطلاق عيار ناري من رش خرطوش، فسقط قتيلا، بينما أصيب والده وعمه بإصابات إثر تعدي المتهمين عليهما بسلاح أبيض.



و تلقت النيابة تحريات مباحث مركز الصف وكشفت أن مشاجرة حدثت بين طرفين الأول "عامل متوفي ووالده وعمه"، وطرف ثاني "مزارع، عامل" بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة حيث قام "المزارع "من الطرف الثانى" " بإطلاق عيار نارى من "بندقية خرطوش" بحوزته تجاه "المتوفى" مما أدى إلى وفاته وقام "العامل "من الطرف الثانى" " بالتعدى على المصابان بسلاح أبيض مُحدثًا إصابتهما المشار إليها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.