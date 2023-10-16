التاريخ ينحاز لإيطاليا في المواجهات المباشرة أمام انجلترا قبل صدام تصفيات اليورو

يستقبل ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، قمة أوربية من العيار الثقيل ستجمع بين انجلترا وإيطاليا، في إطار تصفيات يورو 2024.

وتعد مباراة انجلترا وإيطاليا واحدة من كلاسيكيات كرة القدم حيث تتسم المواجهة بصفة دائمة بإثارة كبيرة على المستوى الفني أو الجماهيري.

التاريخ ينحاز لإيطاليا

على الرغم من فوز منتخب انجلترا في جولة الذهاب في تصفيات اليورو الحالية بهدفين لهدف، إلا أن إيطاليا تتسلح بالتاريح حيث تمتلك أفضلية كاسحة في مواجهاتها مع انجلترا حيث فازت في 8 مباريات سابقة في مختلف المسابقات الرسمية مقابل انتصارين فقط لصالح انجلترا ورسم التعادل نتيجة لقاءين أخرين.

ويتصدر منتخب انجلترا ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 برصيد 13 نقطة ويليه منتخب إيطاليا في المركز الثاني بفارق 3 نقاط.