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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل محاولة تهريب 7 هواتف Iphon15 pro max

Iphon15 pro max
Iphon15 pro max

أحبطت جمارك مطار سوهاج الدولي  محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الاستيراد والتصدير.

تفاصيل المحاولة الأولى حدثت خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط طيران العربية، اشتبه  قسم تفتيش الركاب في راكب مصري الجنسية. 

 وبتمرير أمتعتهم على جهاز الفحص تبين وجود أجسام متماثلة متعددة وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 7 هواتف محمولة ماركة Iphon15 pro max مخبأة بحقائب الراكب في أماكن يصعب الوصول إليها وقدرت القيمة للأغراض الجمركية المستحقة بمبلغ 420 ألف جنيه .

 اما المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت علي رحلة طيران ايركايرو اشتبه رئيس اللجنه الجمركية فى أحد الركاب القادمين من الكويت، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY  تلاحظ وجود كثافات .  وبتفتيش امتعة الراكب تبين وجود كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية داخل أكياس بلاستكية داخل حقائبه.

 ومن جانبه قرر مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى أرقام ١٥ و ١٦ لسنة ٢٠٢٣.

 

 

 

 

 

 

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