تعليم جنوب سيناء يحصد المركز الخامس بالجمهورية فى الاقتصاد المنزلي للنشاط الصيفي

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم فوز تعليم جنوب سيناء بالمركز الخامس جمهوري بتوجيه الاقتصاد المنزلي للنشاط الصيفي حيث حصلت الطالبة/ يوستينا يوسف سعد بمدرسة الأمل الرسمية لغات بإدارة طور سيناء على المركز الخامس جمهوري " بمسابقة " قطعة ملبسية بدون باترون "

وهنأ وكيل الوزارة الطالبة يوستينا على المركز المشرف الذي يقدم موهبة واعدة من مواهب أبنائنا وبناتنا بجنوب سيناء، كما هنأ وكيل الوزارة مدير الشؤون التنفيذية وتوجيه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية وتوجيه الإدارة ومعلمة الاقتصاد المنزلي بالمدرسة متمنيا لهم التوفيق ومراكز أخرى مشرفة.

تعليم جنوب سيناء يحصد المركز الخامس جمهوري بالاقتصاد المنزلي للنشاط الصيفي بمسابقة " قطعة ملبسية بدون باترون "

ووجه الأستاذ سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية والأستاذة/ غادة حسن موجه عام الاقتصاد المنزلي التهنئة والشكر والتقدير للسيد وكيل الوزارة وأكدا على دعم سيادته ومتابعته الدائمة والفعالة لأنشطة التوجيه والمسابقات والفاعليات، كما وجهت الأستاذة غادة حسن موجه عام الاقتصاد المنزلي التهنئة للطالبة وتوجيه الإدارة والأستاذة / سحر أحمد حسن معلمة الاقتصاد المنزلي بالمدرسة على مشاركتهم الفعالة بالمسابقة .

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