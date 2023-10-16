منى عبدالغني تستعد لبرنامجها الجديد "من قلبي"

تستعد الإعلامية والمطربة منى عبدالغني، مقدمة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا"، لبدء برنامجها “من قلبي” والمقرر عرضه عبر منصات شاشة سي بي سي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

برنامج من قلبي مع منى عبدالغني" مقرر أن يبث كل خميس بشكل أسبوعي، على منصات الديجتال وهو برنامج اجتماعي سيعمل على الربط بين ما دار في سير الانبياء وكيفية الاستفادة من هذه السير الشريفة في حل المشاكل الاسرية و الاجتماعية والتعامل معها .

كما يتضمن البرنامج إعلاء قيم الأسرة والمجتمع و الأخلاق الحميدة بجانب التطرق لسير الصالحين، بما يفيد في الحفاظ على الحياة الأسرية و تربية الأجيال القادمة على حسن الخلق الحميدة.

منى عبدالغني

يأتي البرنامج في إطار الخطة الجديدة لشبكة سي بي سي بإطلاق مجموعة من برامج الديجتال عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الإليكترونية، والتي تحمل محتوى جديد ومختلف يخُأطب المشاهد.

منى عبدالغني: من قلبي خطوة جديدة للتواصل مع الجمهور

من جانبها، أعربت الإعلامية مني عبدالغني عن سعادتها وتحمسها لبدء هذه التجربة عبر منصات قناة سي بي سي العامة، وإنها ستحاول في كل حلقة على تقديم ما يفيد المشاهدين، وأكدت أن هذا البرنامج سيكون خطوة جديدة للتواصل مع الجمهور بشكل جديد ومختلف عن ظهورها الإعلامي عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا.

ووجهت الإعلامية الدكتورة منى عبد الغني، الشكر للقائمين على إدارة شبكة سي بي سي وعلى رأسهم الكاتب الصحفي بشير حسن رئيس قناة سي بي سي العامة، لإطلاق المحتوى المختلف ممثلًا في برنامج " من قلبي" من أجل التجديد و التواصل المختلف ومع الجمهور.