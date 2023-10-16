حمدي فتحي يسجل هدف التقدم لمصر أمام الجزائر

نجح حمدي فتحي لاعب المنتخب المصري في تسجيل هدف التقدم أمام الجزائر، في المواجهة الودية التي تجمع بينهما على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، في إطار الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الحالية.

جاء هدف مصر في الدقيقة 62 من ضربة رأسية سددها حمدي فتحي ليمنح الفراعنة أفضلية بعد مرور ربع ساعة على الشوط الثاني.

تلقى محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر، البطاقة الحمراء خلال مواجهة الجزائر الودية، التي تجمعهما في إطار الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الحالية.

وأشهر الحكم الإماراتي الذي يدير المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد هاني بسبب التدخل العنيف على أحمد توبة، لاعب الجزائر.

وطلبت تقنية الفيديو “الفار” من الحكم مراجعة حالة الطرد، لكن الحكم الإماراتي أصر على قراره ليغادر محمد هاني أرضية الملعب، ويكمل منتخب مصر المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 27.

وتبادل الطرفان الهجمات حتى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول ليرجأ الطرفين النتيجة إلى النصف الثاني من المباراة.