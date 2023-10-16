منافس مصر.. موزمبيق تحرج نيجيريا

قدم منتخب موزمبيق مباراة كبيرة أمام منافسه نيجيريا على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما ضمن فترة التوقف الدولى الحالية.

ويستعد كلا المنتخبين لخوض غمار منافسات كأس أمم أفريقيا في مطلع العام المقبل، حيث يتواجد منتخب موزمبيق مع مصر في المجموعة الثانية رفقة غانا والرأس الأخضر.

ثلاثية نيجيريا جاءت بتوقيع تيريم موفي وفرانك أونيكا وموسيس سيمون فى الدقائق 19 و30 و45، بينما جاءت ثنائية موزمبيق عن طريق جيني كاتامو فى الدقيقة السادسة، وأضاف فيصل بنجال الهدف الثانى فى الدقيقة 55.

ولعب منتخب موزمبيق بعشرة لاعبين بعدما تعرض لاعبه إدميلسون دوف للطرد فى الدقيقة 38.

بهذه النتيجة أحرج منتخب موزمبيق نظيره النيجيري صاحب التاريخ القاري والعالمي داخل المستطيل الأخضر.

ويمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية على موزمبيق حيث فازت الفراعنة في جميع المواجهات التاريخية البالغة 5 لقاءات، وكانت آخر مواجهة فى 17 يناير عام 2013، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 فى البرازيل، وحسمها الفراعنة بهدف نظيف فى موزمبيق