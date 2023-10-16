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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يكشف برنامج تأهيلي لثنائي الفريق

الأهلي
الأهلي

أكد  الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق النادي الأهلي ،إن الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي يؤديان مرحلة جديدة من ‏برنامج العلاج الطبيعي المخصص لكل منهما.‏ 

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اشار إلى " أن السولية ومتولي خضعا لقياسات بدنية وعضلية خلال الساعات الماضية، وأن هناك تقدمًا كبيرًا في حالة كل منهما".‏ 

 

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏ 

 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏

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