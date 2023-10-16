الأهلي يكشف برنامج تأهيلي لثنائي الفريق

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق النادي الأهلي ،إن الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي يؤديان مرحلة جديدة من ‏برنامج العلاج الطبيعي المخصص لكل منهما.‏

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اشار إلى " أن السولية ومتولي خضعا لقياسات بدنية وعضلية خلال الساعات الماضية، وأن هناك تقدمًا كبيرًا في حالة كل منهما".‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏