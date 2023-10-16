ساحل العاج: تعيين الحاكم روبرت بوغري مامبي رئيسا للوزراء

عين حاكم مقاطعة أبيدجان والرئيس السابق للجنة الانتخابية المستقلة، روبرت بوغري مامبي، ، يوم الاثنين، رئيسا جديدا لوزراء كوت ديفوار.

ومن المتوقع أن يشكل حكومة جديدة في غضون أسبوع، قبل عامين من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أعلن الأمين العام للرئاسة ، عبد الرحمن سيسي، عن تنفيذًا لطلب الرئيس الحسن واتارا، من رئيس الوزراء الجديد اقتراح حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن وهو يقرأ مرسوم تعيين مامبي.

روبرت بوغري مامبي

الرئيس روبرت بوغري مامبي، البالغ من العمر 71 عامًا، في كوت ديفوار بأنه كان رئيسا للجنة الانتخابية المركزية بين عامي 2005 و 2010، قبل الأزمة الخطيرة التي أعقبت الانتخابات في 2010-2011.

وكان قد تولى هذه الوظيفة الحاسمة في بلد ممزق وأقيل من منصبه قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

أدت هذه الانتخابات إلى صدام بين أنصار الحسن واتارا، الفائز، وأنصار الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.

روبرت بوغري مامبي واعظ بروتستانتي ذو شعر رمادي وأب لأربعة أطفال ، هو حاكم مقاطعة أبيدجان منذ عام 2011 ، وهو المنصب الذي أشرف فيه على التحولات الرئيسية في العاصمة الاقتصادية الإيفوارية.

انتخب نائبا في عام 2018 ، وتمت ترقيته في عام 2022 داخل تجمع Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) ، الحزب الحاكم ، متقدما على رقم 3 في هذا التشكيل.

ولد مامبي في أبياتي بالقرب من دابو (جنوب)، وهو يجسد وجها من جنوب البلاد، مثل سلفه باتريك أشي، في حزب RHDP الذي يتمتع بقاعدة انتخابية قوية في الشمال. وهو أيضا منشق عن الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، وهو حزب وحيد سابق أصبح الآن حزب المعارضة الرئيسي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في نهاية عام 2025 في ساحل العاج ولم يشر الحسن واتارا بعد إلى ما إذا كان ينوي الترشح لولاية رابعة أم لا. في فبراير 2022 ، قال إن لديه نصف دزينة من الأسماء في ذهنه لخلافته المحتملة.

حزب RHDP هو المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات الرئاسية ، خاصة بعد فوزه الساحق في الانتخابات المحلية في سبتمبر حيث فاز بنسبة 60٪ من البلديات و 80٪ من المناطق.