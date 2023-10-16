وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الجمباز استضافة مصر لبطولة العالم

التقى اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين والمصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وذلك لبحث إمكانية استضافة مصر لبطولة العالم للباركود والتى من المتوقع انطلاقها في شهر سبتمبر من العام المقبل 2024.

وعرض رئيس الاتحاد لوزير الرياضة أهمية استضافة مصر لتلك البطولة والتى تعد أكبر لعبة للشباب بمختلف دول العالم وأوضح أنه فى حال ترشح مصر لتنظيم البطولة سوف تكون أول دولة أفريقية وعربية تنظم البطولة حيث نظمت أول بطولة باليابان ومن المتوقع مشاركة 60 دولة و450 لاعبا ولاعبة.

وتوجه إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه ودعم الدولة المصري للاتحاد المصري، والذي بدوره نجح في وضع مصر بمصاف الدول الكبرى في الجمباز الفني خلال الفترات الماضية.