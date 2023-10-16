جولات مكوكية لـ "أباظة" في قري الشرقية أستعدادًا للإنتخابات الرئاسية

بدأت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية برئاسة اللواء "هاني دري أباظة" عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى التجهيز والاستعداد لسباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال أيام 10 - 11 - 12 ديسمبر القادم.

و قد شهدت مراكز ومدن وقري محافظة الشرقية المختلفة جولات مكوكية من اللواء "هاني أباظة" لتجهيز الهيكل التنظيمي لحملة الدكتور "عبد السند يمامة" رئيس حزب الوفد ومرشحه في الانتخابات الرئاسية، وكذك تجهيزغرف العمليات والتأكد من جاهزية اللجان الحزبية بمختلف مركز ومدن المحافظة.

قام "أباظة"، يرافقه الإعلامي محمد زكي نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، والمحامي عمرو عبد الباقي سكرتير عام اللجنة، بجولة تفقدية لعدد من لجان حزب الوفد بقري فاقوس والحسينية ومنشأة أبو عمر، وعقد اجتماعات مع القيادات والأعضاء للتعرف علي خطة العمل والاستراتيجة الموضوعة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبة قال اللواء "هاني أباظة" أن اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، قامت بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادًا للانتخابات الرئاسية، حيث تم تشكيل غرف عمليات وهي في حالة انعقاد دائم وتختص بالإعداد والتجهيز والإشراف على جميع الأعمال الخاصة بالعملية الانتخابية، وتم عقد العديد من المؤتمرات التنسيقية الخاصة بالعملية الانتخابية وبحضور كافة القيادات الوفدية.

وأكد "أباظة"على توفير كافة متطلبات اللجان الوفدية بالمراكز وكذلك توفير متطلبات وتجهيزات غرف العمليات لخوض العملية الانتخابية، موضحًا بأنه تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بمقر حزب الوفد بمدينة الزقازيق وتجهيزها بوسائل الاتصال وشاشات العرض لمتابعة العملية الانتخابية، اعتبارًا من إنطلاق مرحلة الدعاية الإنتخابية يوم 9 نوفمبر على أن تستمر وتنعقد بشكل دائم حتي انتهاء التصويت يوم 12 ديسمبر.

ووأضاف "أباظة" أنه سيقوم بتوفير 300 ميكروباص خلال أيام لانتخابات الثلاثة للمناطق النائية بكل مركز لتسهيل انتقال المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية، كما تم التشديد على رؤساء غرف العمليات كلا فى نطاق اختصاصه بتوفير مركز إغاثة بالإضافة إلى توفير الرعاية اللازمة لمندوبين الحزب بلجان التصويت والفرز وتلبية متطلباتهم.