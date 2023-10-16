شرب القهوة يحمي من سرطان الكبد

أطلق العلماء على إحدى فوائد القهوة اسمًا اتضح أن المشروب الشعبي له تأثير مفيد للغاية على الكبد، استهلاكه المنتظم قد يحمي من تطور سرطان هذا العضو.

وفقًا لموقع MedicalXpress، توصل باحثون أستراليون إلى أن شرب القهوة يقلل بشكل كبير من معدل الوفيات بسبب سرطان الكبد.

وتدعم هذا الاستنتاج نتائج تحليل البيانات لعام 2016، عندما أودى سرطان الكبد بحياة أكثر من مليون شخص.

وقد وجد الخبراء أن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير وقائي ضد هذا المرض، كما أنها تقلل من احتمالية الوفاة من عواقبه.

وإن تناول كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 38 بالمائة، وخطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 46 بالمائة.

وقال العلماء إن أربعة فناجين من القهوة يوميا تجعل فرص البقاء على قيد الحياة أكبر