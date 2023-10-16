دور مصري حاسم.. كيف كان التحرك في اليوم العاشر من عدوان غزة؟

تحرك مصري كبير على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية من أجل وقف التصعيد والوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية وهي القضية الأم بالنسبة للدول العربية، وتعمل الدولة المصرية من خلال التوافق والتعاون والمشاركة الدبلوماسية في الوصول إلى حل من الممكن أن يتسبب في وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية التي تتعرض لها غزة خلال الفترة الحالية.

وقف التصعيد في غزة:

نرصد لكم في هذا التقرير التحركات التي قامت بها الدولة المصرية اليوم من خلال الوصول إلى حل للأزمة الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:

معبر رفح

مع بداية اليوم كان هناك تحرك مصري قوي من أجل فتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية من أدوية وغذاء ومياه ومستلزمات طبية أخرى إلى قطاع غزة، وانهاء الحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، ومن جانب آخر الموافق على مرور حاملي الجنسيات الأجنبية من معبر رفح ومن ثم السفر إلى دولهم.

إلا أنه وإلى الآن لم يتم مرور أي قوافل من المساعدات عبر معبر رفح باتجاه قطاع غزة، وتستعد الشاحنات التي وصلت إلى الدولة المصرية من قبل الأشقاء العرب أو الأخرى التي خرجت من الأراضي المصرية نفسها في مدينة العريش حتى يكون هناك قرار بعبور معبر رفح.

السيسي يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا خطورة التصعيد في غزة:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وشهد اللقاء تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلًا عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية فرنسا:

في تمام الساعة 12 صباحًا اليوم الإثنين، بدء مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر وفرنسا، وذلك من أجل الوقوف على التصعيد الأخير للعمليات في قطاع غزة، والذي أكد خلاله وزير خارجية مصر، أن مصر تسعى منذ اللحظات الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في بحث عمليات فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من الجانب المصري إلى قطاع غزة.

ونوه بأنه يتم العمل على إدخال المساعدات إلى الأشقاء في غزة، إلا انه للأسف لم تتخذ الحكومة الإسرائيلي موقفًا بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة.

فيما أكدت وزيرة خارجية فرنسا، أن مصر معها مفتاح الفترة الراهنة، مشددة على أن هناك تعاونًا وتقاربًا مصريًا فرنسيًا خلال الفترة الحالية، كما أن الوضع في غزة ومحيطها خطير، وأنها تحذر من دخول أطراف لاستغلال التصعيد في غزة.