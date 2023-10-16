البيئة تواصل حملاتها التفتيشية على صعيد مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على استمرار جهود وزارة البيئة فى السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظة أسيوط، حفاظًا على جودة الهواء وتصدياً للتغيرات المناخية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور، حيث تم تجميع ما يقرب من (650) طنا من المخلفات الزراعية الناتجة عن الذرة الشامية والرفيعة حتى الآن، واستخدام 150 طنا منهم كعلف للماشية بواسطة الثروة الحيوانية بأسيوط، كما تم استخدام ما يقرب من 500 طن مخلفات زراعية عن طريق الشركة المصرية للصناعات التحويلية بسوهاج لاستخدامها فى صناعة الأخشاب.

وأوضحت فؤاد، أن فرع أسيوط قام برصد عدد (437) حالة حرق مخلفات زراعية منذ بداية المنظومة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تُصدر منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة نشرات دورية بنتائج تحليل بيانات الحرائق التي تم رصدها من خلال الأقمار الصناعية ومن خلالها يتم تفعيل عدة محاور للمتابعة والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بمشاركة وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.

وقد لفتت وزيرة البيئة إلى قيام فرع أسيوط بتنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المصانع ذات الانبعاثات الكثيفة ، حيث تم المرور على 21 مصنعا حتى الآن، تم توجيههم لتخفيف الأحمال فى الفترات الخاصة بنوبات تلوث الهواء الجوي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة من خلال فرع أسيوط على تنفيذ حملات مرورية لفحص عادم المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بأسيوط وشرطة البيئة والمسطحات لتخفيف حدة الانبعاثات، حيث تم فحص عدد (445) سيارة تبين مطابقة عدد 394 سيارة ومخالفة عدد (51) للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويواصل الفرع حملاته التوعوية للمزارعين بالحقول والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وداخل المساجد والكنائس لتوعية المواطنين بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وما يترتب عليها من أثار صحية جسيمة وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة استخدامها، حيث تم تنفيذ عدد (71 ) نشاطا توعويا حتى الآن .