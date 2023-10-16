مصر والجزائر.. العارضة وبطاقة حمراء أبرز لمحات الشوط الأول

شوط أول سريع ومثير بين منتخبي مصر والجزائر انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، في المواجهة الودية التي تجمع بينهما على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، في إطار الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الحالية.

الشوط الأول شهد ندية من كلا الجانبين وتبادل المنتخبين السيطرة على مجريات اللعب ومع تقادم الوقت كادت مصر خطف المبادرة التهديفية ولكن العارضة حرمت محمد صلاح من هز شباك الجزائر.

تلقى محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر، البطاقة الحمراء خلال مواجهة الجزائر الودية، التي تجمعهما في إطار الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الحالية.

وأشهر الحكم الإماراتي الذي يدير المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد هاني بسبب التدخل العنيف على أحمد توبة، لاعب الجزائر.

وطلبت تقنية الفيديو “الفار” من الحكم مراجعة حالة الطرد، لكن الحكم الإماراتي أصر على قراره ليغادر محمد هاني أرضية الملعب، ويكمل منتخب مصر المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 27.

وتبادل الطرفان الهجمات حتى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول ليرجأ الطرفين النتيجة إلى النصف الثاني من المباراة.