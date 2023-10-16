مصرع رضيع وإغماء الأم.. كواليس لحظات الرعب والفزع داخل أسانسير بالجيزة

لحظات قاسية مليئة بالرعب والفزع عاشتها سيدة ثلاثينية داخل مصعد عقار في منطقة الجيزة، بعد أن سقط طفلها الرضيع في بئر الأسانسير وتعرضت للإغماء من شدة فزعها على الصغير.



تفاصيل تلك الواقعة المأساوية بدأت ببلاغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بورود إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة صغير داخل بئر مصعد بأحد العقارات بمنطقة المنيب.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات، العثور على جثة طفل رضيع لم يتجاوز عامه الأول داخل بئر مصعد بأحد العقارات في المنيب، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء توقف الأم انتظارا للمصعد داخل العقار المشار إليه وبعد وصول المصعد سقط الصغير من بين يديها إلى بئر المصعد وتعرضت الأم للإغماء في وقتها.



واستمعت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، الذين قرروا العثور على جثمان صغير في بئر المصعد ووالدته مغشيا عليها، وبعد محاولات إفاقتها تحدثت إليهم تسأل عن طفلها، وتم إبلاغ المباحث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.



إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية

تعرض شخصين للإصابة على إثر انقلاب دراجة نارية يستقلونها على طريق الواحات الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة 6 أكتوبر، وبالفحص تبين أن المصابين كانا يستقلان دراجة نارية واختل توازنهما وسقطا أرضا مما تسبب في إصابتهما.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس ديلر مخدرات القناطر وبحوزته 81 لفافة هيروين وحشيش



أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وكما ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عمرو ص أ"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، حال تواجده بمدخل قرية أبو الغيط دائرة المركز، وبحوزته 81 تذكرة من مخدر الهيروين وقطعتي حشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لتزوير المستندات والبطاقات الشخصية



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،من ضبط مسجلين خطر لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات من خلال استقطاب المواطنين راغبى الحصول على المستندات المزورة والمُثبت بها بيانات "خلافاً للحقيقة"، حيث يقوما بإصطناعها وتزويرها نظير مبالغ مالية، عثر بحوزتهما على أختام مزورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لهما معلومات جنائية ، أحدهما "محبوس حالياً على ذمة التحقيق فـى قضيتي " نصب " - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى استقطاب المواطنين راغبى الحصول على المستندات المزورة والمُثبت بها بيانات "خلافاً للحقيقة "حيث يقوما باصطناعها وتزويرها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط الآخر، وبحوزته (39 خاتم شعار الجمهورية مقلدين لهيئات وجهات مختلفة - 13 أكلاشية منسوبة لجهات وهيئات مختلفة – عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - 2 حبارة) ، وكذا عدد من الأقراص المخدرة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه لوقائع تزوير باستخدام المضبوطات وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.