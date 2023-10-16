5 إشارات خطيرة يعطيها الجسم كجرس إنذار قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية بسبب انقطاع إمدادات الدم، وقد تظهر إشارات بسيطة تنذرك بالإصابة بالسكتة الدماغية لتفادي مخاطرها ومضاعفاتها الصحية.

أعراض السكتة الدماغية:

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، أشار الأطباء إلى أن صعوبة الرؤية، وتنميل الذراع، والوجه، أو الساق، والشعور بارتباك مفاجئ، وصعوبة في التحدث وفهم الكلام ، من أبرز الأعراض التي تدل على إصابتك بالسكتة الدماغية.

أعراض السكتة الدماغية

كما أوضح الأطباء أن أكبر عامل خطر للسكتة الدماغية هو ارتفاع ضغط الدم، وبمرور الوقت، قد يؤدي إلى الإضرار بالأوعية الدموية، مما يزيد من فرصة حدوث انسدادات أو تمزقات.

وقد يرتفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب العديد من الاضطرابات والحالات الطبية الأساسية، هذه الاضطرابات لديها القدرة على التسبب في جلطات دموية، مما قد يسبب سكتة دماغية إقفاريه، أو ضعف الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى سكتة دماغية نزفية.

وبدورها، صرحت منظمة الصحة العالمية بأن الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية سوف تزيد بنسبة 50٪ من 6.6 مليون في عام 2020 إلى 9.7 مليون في عام 2050، لذا يجب علينا معرفة العوامل التى تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية حتى نستطيع إنقاذ 4 من كل 10 أشخاص يموتون بالسكتة الدماغية.

كما أشارت المنظمة الى أن الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية مرتبطة بالتدخين بين من تقل أعمارهم عن 65 عامًا، لذا من المهم معرفة أعراض وعوامل الخطر للسكتة الدماغية من أجل الوقاية منها.