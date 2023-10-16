الإثنين 16 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

أيمن العيسوي متضامنا مع شعب فلسطين: سيناء ستظل مصرية رغم أنف الحاقدين

أيمن العيسوي رئيس
أيمن العيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا

"أرض الفيروز سيناء الحبيبة"، هكذا بدأ أيمن العيسوي ، رئيس الجالية المصرية في روسيا، حديثه عن أرض سيناء المصرية الأصيلة، معبرا عن مدى فخره واعتزازه بتراب هذه الارض التي ارتوت بدماء شهداء مصر الابرار في اكتوبر ٧٣ .

وأضاف العيسوي، في تصريح خاص للوفد، أن المصريين لن يفرطوا بذرة تراب واحدة من أرض سيناء، فهى لها مكانه خاصة في قلوبنا فقد عادت بدماء اخواتنا واصدقائنا وجيراننا وجيشنا العظيم وبالتالي فهى محفورة في قلب كل عائلة وبيت مصري اصيل.

وحول ما يتردد بشأن دعوات الإسرائيليين لسكان غزة بالنزوح الى ارض مصر والهروب من الحرب التي شنها الكيان الصهيوني على القطاع الأيام الماضية، فقال " العيسوي" لن يسمح جيش مصر العظيم ولا أبناء مصر الشرفاء بحدوث ذلك، فسيناء ليست وطن بديل لأحد، ولن نعطي الفرصة للكيان الصهيوني في موت القضية الفلسطينية للأبد فهذا حلمهم ومخططهم منذ سنوات، ولكن القيادة السياسية في مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي، على يقظه من كافة تلك الأمور والمخططات.

وأكد رئيس الجالية المصرية في روسيا، على دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة، مشيرا الى أن مصر حملت على عاتقها مسؤولية القضية الفلسطينية طوال السنوات الماضية ولن تتخلى عنهم ابدا.

وكان أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية بروسيا، قد قدم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولكل قادة وأفراد القوات المسلحة وكل المصريين بحلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.


وأكد رئيس الجالية المصرية بروسيا، أن  انتصارات أكتوبر هى ذكرى استرداد الكرامة والعزة لكل العرب ففيها تمكنت القوات المسلحة من تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر بتعاون كل الدول العربية مع مصر، وحطم خط بارليف المنيع بذكاء المصريين، وهو يؤكد أن الشعب المصري لا يعجزه شيء ولا تقف أمام إرادته عوائق مهما كانت مستحيلة في نظر البعض.

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