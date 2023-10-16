تظاهرة دولية في مؤتمر "فيستا" الباراليمبي بالعاصمة الإدارية

تستعد اللجنه البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى لإقامة المؤتمر العلمى الدولى "vista" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وُيعد المؤتمر تظاهرة دولية كبرى نظرا لعدد الدول المشاركة والشخصيات المهمة والموضوعات التي ستناقش في رياضة المعاقين، وللاهتمام الدولي بهذا المؤتمر.

يحضر البطولة 300 شخصية دولية وعربية ومحلية بين محاضرين وباحثين ومهتمين، وذلك بإشراف اللجنة البارالمبية الدولية،

ويجري العمل على قدم وساق داخل أروقة اللجنة البارالمبية للانتهاء من آخر الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الذي تستضيفه مصر لأول مرة فى تاريخ القارة الإفريقية.

ويقام حفل افتتاح المؤتمر يوم 31 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور عدد كبير من مسئولي الرياضة المصرية والأسرة البارالمبية، حيث قامت اللجنة البارالمبية المصرية بتوجيه الدعوة للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورؤساء الاتحادات الأوليمبية والبارالمبية لحضور افتتاح المؤتمر.

د. حسام الدين مصطفى

يحضر المؤتمر 300 شخصية من 65 دولة، بينها 30 محاضرا، ويعرض خلال المؤتمر 120 بحثا علميا في مجال رياضة المعاقين.

ويعد مؤتمر الفيستا أحد أهم الأحداث العلمية التي تعزز مهمة اللجنة البارالمبية الدولية وأهدافها.

وتستضيف مصر على هامش مؤتمر الفيستا بطولة كأس العالم لرفع الاثقال البارالمبي خلال الفترة من 3 إلى 11 نوفمبر المقبل، وكذا البطولة النهائية لسلسلة كأس العالم للسباحة الباراليمبية لعام 2023، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.