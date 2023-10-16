طلب برلماني لوزير التعليم للوقوف علي أسباب استبعاد 14 ألف معلم

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الدكتور رضا حجازى وزير التربية التعليم والتعليم الفنى التدخل السريع لحل مشكلة المعلمين المعتصمين أمام وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد استبعاد حوالي 14 ألف معلم من كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بعد اجتيازهم اختبار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أسباب استبعاد هؤلاء المعلمين والمعلمات بعد اجتيازهم الاختبار، مطالبا من الوزير إصدار قرار لتعيين هؤلاء المعلمين لإنهاء هذه الأزمة.

كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: "لماذا سمحت الوزارة لهؤلاء المستبعدين باستكمال الإجراءات الخاصة بتعيينهم وبعد نجاحهم يتم استبعادهم رغم مشقة السفر ونفقاته المالية التى تكبدوها؟ وماهى الأسباب الحقيقية التى وراء استبعادهم؟ مطالباً من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء الوزير للجنة للرد على تساؤلاته.

وكان عدد الناجحين 28 ألف معلم ثم اجتيازهم التدريب التربوي والتدريب البدني في الادارات التعليمية على مستوى الجمهورية، ثم إجبارهم على عمل تدريبات برغم كل ذلك تم إقصاء 14 ألف معلم من استلام العمل بدون أي أسباب، وهم الآن معتصمون أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.