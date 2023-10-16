رئيس منطقة البحر الأحمر يشارك في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري

شارك الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الإثنين، بالملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، والذي ينعقد تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نائبًا عن شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ودكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة وسفراء عدد من الدول الإسلامية ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف.

ناقش الملتقى عددًا من المحاور الرئيسية في التعليم الأزهري وجودته ومنها منهجية العمل خلال الفترة القادمة في مجال جودة التعليم والتدريب والتعاون الدولي، ودراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية وسبل التغلب عليها للارتقاء بها وتحقيق جودتها.

وشهد الحفل تكريم المعاهد الأزهرية الحاصلة على الاعتماد خلال العام الماضي وعددها 271 معهدًا، بالإضافة إلى تكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة، حيث جاء في المركز الأول: منطقة الدقهلية الأزهرية (146 معهدًا)، والمركز الثاني: منطقة البحيرة الأزهرية (94 معهدًا)، والمركز الثالث: منطقة كفر الشيخ الأزهرية (78 معهدًا)، والمركز الرابع: منطقة سوهاج الأزهرية (61 معهدًا)، والمركز الخامس: منطقة أسيوط الأزهرية (59 معهدًا).

كما تم تكريم الكليات التي تم تجديد اعتمادها، وهي: كلية الطب للبنات بالقاهرة، وكلية الطب للبنين بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بالمنوفية، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وأيضا تكريم الكليات التي تم اعتماد كل برامجها، وهي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية الاقتصاد المنزلي بنواج بطنطا، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم أيضًا تكريم الكليات المتميزة من حيث عدد البرامج المعتمدة، وهي: كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة (اعتماد 10 برامج)، وكلية العلوم للبنات بالقاهرة (اعتماد 6 برامج)، وكلية الهندسة للبنين بالقاهرة (اعتماد 6 برامج)، وكلية العلوم للبنين بالقاهرة (اعتماد 4 برامج)، وكلية التربية بالقاهرة (اعتماد 4 برامج).

وكانت هيئة ضمان جودة التعليم الأزهري قد اعتمدت عدد 1301 معهد أزهري، منها 271 خلال العام الماضي، و31 كلية منهم 21 كلية شرعية، و10 كليات عملية من كليات جامعة الأزهر، و48 برنامجًا جديدًا.