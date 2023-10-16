مصر والجزائر.. محمد هاني يغادر الملعب ببطاقة حمراء (فيديو)

تلقى محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر، البطاقة الحمراء خلال مواجهة الجزائر الودية، التي تجمعهما في إطار الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الحالية.

وأشهر الحكم الإماراتي الذي يدير المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد هاني بسبب التدخل العنيف على أحمد توبة، لاعب الجزائر.

وطلبت تقنية الفيديو “الفار” من الحكم مراجعة حالة الطرد، لكن الحكم الإماراتي أصر على قراره ليغادر محمد هاني أرضية الملعب، ويكمل منتخب مصر المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 27.

وكان محمد حمدي مرر الكرة إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليسددها نجم ليفربول ببراعة لكنها اصطدمت بالعارضة لتضيع على الفراعنة فرصة هدف التقدم.

كان معسكر المنتخب الوطني، انطلقت فعالياته الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي غدًا الثلاثاء، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا، التي أقيمت أخيرًا، وأمام الجزائر الليلة.

قائمة منتخب مصر في معسكر الإمارات:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.