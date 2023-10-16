روسيا تكشف حقيقة وجود اتصالات مُستقبلية بين بوتين وبايدن

أعلن مساعد الرئيس الروسي، "يوري أوشاكوف"، أن الاتصالات بين الرئيس "فلاديمير بوتين"، ونظيره الأمريكي "جو بايدن"، على خلفية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "غير مُخطط لها"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال أوشاكوف ردًا على سؤال عما إذا كان من المنوي إجراء اتصالات في سياق الوضع المتدهور بالشرق الأوسط: "لا، لم يتم التخطيط لها".

العدوان الإسرائيلي على غزة:

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 2670 قتيلًا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددًا منهم كما أسروا عددًا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.