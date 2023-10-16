التحقيق مع تشكيل عصابي سرق شاشة وجهاز كمبيوتر من شقة

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأثنين، التحقيق مع تشكيل عصابي متهمين بسرقة شقة سكنية سكنية بمنطقة الشرفاء في عزبة النخل، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بتحرير مصطفى عثمان المحضر رقم 25428 لسنة 2023 بسرقة شقة سكنية بمنطقة الشرفاء في عزبة النخل التابعة لقسم شرطة المرج.

وتبين أن 5 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وأمكن تحديد مكان تواجد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهمين، بعد تفريغ الكاميرات في المنطقة بمساعدة الأمين تامر فراج، وبحوزتهم المسروقات والتي كانت عبارة عن شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر كامل وأموال نقدية وعدد من الأجهزة المنزلية الصغيرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.