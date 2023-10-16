نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التمريض

شهد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، حفل استقبال الطلاب الجدد للدفعة الواحدة والثلاثين بكلية التمريض للعام الجامعي 2023 /2024، تحت إشراف وتنظيم رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نادية محمد طه عميد الكلية، والدكتورة ماجدة عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وخلال كلمته قدم الدكتور عاطف حسين خالص الشكر لإدارة الكلية ورعاية الشباب واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر على جهودهم المتميزة فى تنظيم الحفل.

وحث نائب رئيس الجامعة أبنائه الطلاب علي الاهتمام بالدراسة واستغلال أوقاتهم بالمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية والانضمام لاتحاد الطلاب، مشيرا إلى حجم المجهود المبذول من إدارة الكلية من أعمال تطوير للمبنى والمعامل والسكاشن.

ورحبت الدكتورة نادية طه عميد الكلية بالدكتور عاطف حسين فى رحاب كلية التمريض، مقدمة الشكر له على مشاركة أبناءه الطلاب حفل الاستقبال الخاص بهم بمناسبة العام الدراسى الجديد.

وفي ختام الحفل، قام نائب رئيس الجامعة بتكريم عدد من الطلاب الحاصلين على مراكز متميزة خلال العام الدراسي الماضي 2023 /2022 ومنها: حصول الطالبة آية أشرف بالفرقة الرابعة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في لعبة الكاراتيه، وحصول عشيرة جوالة تمريض على عدة مراكز خلال المشاركة الفعالة في درع الجوالة المقام في كلية الطب البيطري.