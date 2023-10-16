كل ما تريد معرفته عن وظائف هيئة المباحث العامة في السعودية 1445

تصدرت هيئة المباحث العامة في السعودية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت عن افتتاح فرص عمل في الوظائف العسكرية الشاغرة بهدف توفير فرص لحملة الدبلوم وحملة الثانوية العامة للالتحاق بصفوفها في هذا السياق سنقدم خطوات تقديم طلب للوظائف في هيئة المباحث العامة بشكل مبسط.

خطوات التقديم على وظائف هيئة المباحث العامة في السعودية:

ويجب على كل المتقدمين اتباع الخطوات اللازمة للتقديم، بزيارة منصة أبشر للتوظيف المخصصة للتوظيف الحكومي رابط التسجيل في وظائف المباحث العامة 1445 لحملة الثانوية العامة رتبة جندي.

بعد الوصول إلى المنصة قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك إذا كان هناك رمز تحقق مطلوب، قم بإدخاله أيضًا.

انقر على خانة تسجيل الدخول للوصول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة التوظيف.

الآن يمكنك البحث عن الوظائف المتاحة في هيئة المباحث العامة باستخدام محرك البحث المتاح على المنصة.

انقر على الوظيفة التي ترغب في التقديم لها للحصول على مزيد من المعلومات.

ستجد نافذة تحتوي على البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم قم بملء هذه البيانات بعناية وتحميل المستندات الضرورية مثل السيرة الذاتية والشهادات الأكاديمية والهوية الوطنية.

تأكد من قراءة والموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بعملية التقديم.

شروط التسجيل في وظائف المباحث العامة 1445

هناك العديد من الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها الأشخاص الذين يرغبون في التقديم للوظائف العسكرية برتبة عريف وجندي يأتي هذا في إطار تحقيق الهدف الرئيسي لتوظيف الشباب السعوديين وتمكينهم من خدمة وحماية وتطوير وطنهم إليكم تلك الشروط بشكل مختصر:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم في الفترة العمرية ما بين 18 و25 عامًا.

يجب أن يكون الطول في حدود متوسط 168 سم ويجب أن يكون الوزن مناسبًا للطول.

يتعين على المتقدم أن يكون لديه سجل حسن سيرة وسلوك جيد.

يجب ألا يكون المتقدم محكومًا قضائيًا.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة وأن ينتمي إلى الفئة المناسبة وفقًا لتصنيف الوظائف المعلن عنه.

يجب أن لا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية حاليًا.