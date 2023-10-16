مسرحية مكسرات عم أمين تعود بثوبها الجديد

تعود مسرحية مكسرات عم أمين، في ثوبها الجديد ، على خشبة مسرح تياترو أفاق بوسط البلد ، لتنافس في الدورة التاسعة لـ مهرجان آفاق مسرحية العربي، التي تحمل إسم النجم الراحل كرم مطاوع، ورئيس شرف المهرجان النجمة سهير المرشدي، ومؤسس وأمين عام المهرجان المخرج هشام السنباطي.

ونجحت فرقة "الفن رسالة The Art Message" في عرض مسرحية «مكسرات عم أمين» بصورة مبهرة لفتت أنظار الجمهور والنقاد ، وذلك تحت شعار " الإبداع ليس له حدود "، وقد أشادت لجنة التحكيم بالرسالة والرؤية الجديدة التي تقدمها المسرحية .

مسرحية " مكسرات عم أمين " من تقديم فرقة الفن رسالة The Art Message ، وبطولة كلاً من :أحمد القاضي ، أحمد عبد الصبور ، محمد سامي حساني ، أحمد يوسف ، شيماء فهمي ، لوجي محمود ، شريف إبراهيم ، إسماعيل عزب ، مجدي الحسيني ، رحاب عبد الظاهر ، ضحى محمد ، أحمد سالم ، مصطفى فهمي .

مسرحية مكسرات عم أمين من تأليف سامي حساني، وإخراج محمد سامي، ومساعدين الإخراج : سلمى محسن، و ولاء محمد إمام.

مسرحية مكسرات عم أمين في ثوبها الجديد

وقد صرح المخرج " محمد سامي " قائلاً : لقد قدمنا مسرحية " مكسرات عم آمين " تحت شعار " الإبداع ليس له حدود " ، وذلك لأن بداهـة الإبـداع هـو النظر للمـألوف بطريقة غـير مـألوفة ؛ وبالتالي هـو حـالة متميزة تصيب الفـنان في لحظات غـير محـددة ؛ تفجر مخـزونه الفـكري والعقلي والعاطفي ؛ لخلق شـيء جـديد ومخـتلف ؛ عـما أنتـجه سـلفاً أو ما هـو سـائد في النسيج الإبداعي ؛ فـتلك الصياغة الإبداعية بمفـاهيم جـديدة وبـديلة ؛ وإن كانت تبـدو في البداية شـاذة وغـرائبية فـهي تـساهـم في خـلخلة الثوابت الفـنية والأفـكار الجـاهـزة أثـناء تطبيقــها وتـفعيلها على أرض الـواقع ؛ بأسلوب متميز ومثير .

وقد أضاف " محمد سامي " قائلاً :لا حدود للإبداع ، ولا عذر لمن لا يريد العمل والإنتاج والتميّز ، والنجاح يبدأ بفكرة ، والأفكار تحتاج إلى من يرعاها ويدعمها ويصر على تنفيذها ، والطريق إلى القمة يحتاج إلى رؤية واضحة وشاملة ، تحدد المسار وترسم وتحدد معالم ذلك الطريق ... فالفكر خارج الصندوق هو سر نجاح وإستمرار فرقة الفن رسالة The Art Message، وهو ما تم إثباته في مسرحية " مكسرات عم أمين " .