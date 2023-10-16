وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية

بعد موافقة الاتحاد الدولى على استضافة مصر لبطولة العالم..

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، لبحث استضافة مصر لبطولة العالم للكبار 2025 والتى ستكون بمشاركة 100 دولة و 2000 لاعب .

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى ان مصر اصبحت قبلة لاستضافة كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية بعد امتلاك مصر للعديد من البنية الرياضة الضخمة والدعم السياسي الغير محدود للرياضة المصرية.

وحرص وزير الرياضة على هامش اللقاء بالالتقاء بلاعبي ولاعبات المنتخب المصري للكبار ودعمهم والمتواجدين حاليا بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وذلك استعدادا لخوضهم بطولة العالم للكبار والتى ستنطلق خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجاري، بمدينة بودابست بالمجر وطالبهم صبحي بتحقيق العديد من الميداليات وتربعهم على عرش منصات التتويج .

وكان الاتحاد الدولي للكاراتيه قد ارسل برئاسة أنطونيو سبينوس، خطابًا إلى نظيره المصري، يتضمن الموافقة على تنظيم مصر لبطولة العالم المقرر إقامتها عام 2025.