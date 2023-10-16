التحقيق في واقعة نصب سيدة على مواطن في سيارة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام ربة منزل بالنصب على مواطن في سيارة، حيث قال المبلغ في بلاغه أنه قام بشراء سيارة منها مقابل مبلغ مالى بموجب عقد إبتدائى لحين الإنتهاء من تسجيل العقد وسداد باقى المبلغ في محافظة القليوبية.

وذكر أنه فوجئ بحضور أحد الأشخاص يخبره بأنه مالك السيارة ، والبائعة المذكورة قامت بإستئجار السيارة منه ولم تردها مرة أخرى وقام بأخد السيارة.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبة الواقعة واعترفت بإرتكابها الواقعة بقصد النصب والاحتيال على الشاكى والحصول منه على المبلغ المالى المشار إليه وبإرشادها تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس عاطل يقوم بالنصب على المواطنين بحجة إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة نصب عاطل على المواطنين، حيث إنتحال صفة وكيل لاعبين معتمد للعديد من الأندية وإدعاء للمواطنين قدرته على إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين بالنوادى الرياضية لممارسة كرة القدم أو تسفيرهم لإحترافهم بأندية بالخارج.

وكشفت التحريات أن المتهم طلب من أولياء أمورهم بمبالغ مالية كرسوم لإنهاء أوراق تسجيلهم عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية احتيالية لتسويق اللاعبين حتي اكتشفو خداعهم وأنه عاطل عن العمل وتوجه عدد من الضحايا إلى قسم الشرطة وتم تحرير محضر.



و بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزته كمية من المستندات الخاصة باللاعبين صغار السن والعقود والخطابات "خالية البيانات" - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى

و أقر المتهم أمام جهات التحقيق بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن الاستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه .



وفي السابق قامت مُديرية الطب البيطري في مُحافظة الغربية، اليوم الاثنين، بشن حملة مُكبرة أسفرت عن ضبط 290 عبوة أدوية وبيطرية متنوعة مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.



وشنت مديرية الطب البيطري الحملة التي جرى شنها بالتنسيق مع شرطة البيئة والجهات المعنية، وذلك بهدف السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية.

وتمكنت الحملة بالفعل من إحباط ترويج الأدوية مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر التي بلا فواتير أو أي أوراق.

وقامت أجهزة الأمن في هذا الصدد بضبط المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محاضر المخالفات، وجرى إخطار النيابة.





