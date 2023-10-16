جوزيه مورينيو يقترب من التواجد في الدوري السعودي

ازدادت فرص تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من التواجد في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعد اقترابه من مغادرة نادي روما الإيطالي.

وينتهي عقد مورينيو مع روما بنهاية الموسم الحالي، ويبدو أنه لن يستمر مع ذئاب العاصمة لعدم اتفاق بين الطرفين على مسألة تجديد التعاقد، ليفتح الباب إلى رحيله بعد نهايمة الموسم الحالي.

وكان جوزيه مورينيو قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية خوض تجربة تدريبية في الشرق الأوسط.

وأشار الصحفي الإيطالي الموثوق "دي مارزيو" أن روما لم يدخل في مفاوضات مع جوزيه مورينيو من أجل تجديد عقده وأن القرار الأقرب هو رحيله عن النادي.

وأضاف "دي مارزيو" أن أندية دوري روشن السعودي تترقب نهاية جوزيه مورينيو مع نادي روما من أجل التفاوض معه بشكل رسمي.

ويسير روما تحت قيادة جوزيه مورينيو بشكل مخيب حيث فاز في ثلاث مباريات وخسر مثلهم وتعادل في مباراتين ليحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 11 نقطة.