أطعمة شعبية تحمي من سرطان الثدي.. منها الشوفان والحمضيات

تحتوي الأطعمة النباتية على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وبالتالي توفر العديد من الفوائد الصحية للجسم، وأظهرت دراسة إسبانية أن بعض الأطعمة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

هناك العديد من الطرق المختلفة لتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة في مرحلة مبكرة، ويقول عالم الأورام أندريه فوروبيوف لـMedicForum: "كما أظهرت دراسة أجراها علماء إسبان، فإن الاستهلاك المنتظم للقهوة والفواكه والخضروات يمكن أن يكون له أيضًا تأثير إيجابي، بل ويساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي".

تأثير حمض الفينول على سرطان الثدي

وفي الدراسة، فحص الباحثون العلاقة بين حمض الفينول وسرطان الثدي لدى 11028 امرأة، وحمض الفينول هو مركب موجود في مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية، بما في ذلك الحبوب الكاملة والتوت والحمضيات والشوفان والأرز.

تمت مراقبة تناول حمض الفينول لجميع الأشخاص لمدة اثني عشر عامًا في المتوسط وخلال هذا الوقت، اكتشف الباحثون 101 حالة إصابة بسرطان الثدي بين المشاركين.

ولتحديد مقدار حمض الفينول الذي استهلكوه، أجابت النساء على استبيان حول عدد المرات التي تناولن فيها 136 نوعًا مختلفًا من الأطعمة وثم قارن العلماء هذه المعلومات بقاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول محتوى حمض الفينول لكل منتج على حدة.

العديد من الأطعمة يمكن أن تمنع سرطان الثدي

وجد الباحثون أن العديد من الأطعمة قد تحمي من خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث بسبب المكونات التي تحتوي عليها.

وعلق طبيب الأورام على الدراسة قائلاً: "النساء اللاتي تناولن أعلى كميات من حمض الهيدروكسي سيناميك (وهو شكل طبيعي من حمض الفينول) كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 62 في المائة من أولئك الذين تناولوا أقل كمية".

من بين الأنواع المختلفة من أحماض الهيدروكسيسيناميك، ثبت أن أحماض الكلوروجينيك على وجه الخصوص هي الأكثر فعالية في تقليل المخاطر ويوجد الكثير منها في الفواكه والخضروات وكذلك في القهوة.

نصائح غذائية أخرى للوقاية من السرطان

لتقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، فضلا عن الأمراض الخطيرة الأخرى، حاول بناء نظامك الغذائي حول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة والدهون الصحية.