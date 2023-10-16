طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مُجددًا معبر رفح جنوب غزة (فيديو)

قصفت "طائرات الاحتلال الإسرائيلي" ساحة معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر، مُستهدفة الجانب الفلسطيني قرب البوابة المصرية بصاروخ واحد على الأقل، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق من نهار اليوم، قصفت الطائرات الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى معبر رفح، بالتزامن مع أنباء حول فتحه اليوم لإدخال مساعدات إنسانية وإخراج الرعايا الأجانب من القطاع.

المساعدات الإنسانية:

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن معبر رفح قد يفتح اليوم الاثنين الساعة التاسعة صباحا لبضع ساعات، لتمكين الأجانب من التوجه إلى مصر، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على رؤية عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة، كما أعلنت الوزارة أنه تقرر دفن أكثر من 100 جثمان لأشخاص مجهولي الهوية بعد إتمام الإجراءات الشرعية والقانونية.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.