الإثنين 16 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نقابة المهن الموسيقية تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني

نقابة المهن الموسيقية
نقابة المهن الموسيقية

حرصت نقابة المهن الموسيقية برئاسة  النقيب الفنان مصطفى كامل، على تقديم واجب العزاء للشعب الفلسطيني، وجاء ذلك خلال بيانًا صحفيًا أصدرته منذ قليل، وتضمن الآتي:.

 

txt

نقيب المهن الموسيقية يحسم جدل حفل ترافيس سكوت ( فيديو)

 

قال بيان المهن الموسيقية:" يتقدم النقيب العام للمهن الموسيقية  والسادة أعضاء مجلس الإدارة  نيابة عن جموع  موسيقيين  مصر بخالص التعازي والمواساة لشهداء الحرية  من الشعب الفلسطيني الشقيق وبخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى، مستنكرين الاعتداء عليهم وداعين المولى عز وجل أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويمدهم بجند من جنوده.

 

المهن الموسيقية: القضية الفلسطينية هي قضية مصر والمصريين

وأكدت نقابة المهن الموسيقية على دعمها الكامل لكافة قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية والتي دائمًا تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر والمصريين، واللهم انصر فلسطين وشعبها والقدس الحبيب ".

المهن الموسيقية

مواد متعلقة

فيلم دولارات دولارات يحصد إيرادات متدنية

تضامنًا مع فلسطين.. دقيقة حداد بملتقى القاهرة الدولي للمسرح على أرواح الشهداء

فيلم ڤوي ڤوي ڤوي يواصل صدارة إيرادات شباك التذاكر

تراجع إيرادات فيلم أولاد حريم كريم

فيلم حسن المصري يحصد 183 ألفًا في شباك التذاكر

أحمد فهمي يعرب عن استيائه من جرائم الكيان المحتل .."إبادة جماعية للفلسطينيين"

فيلم "ع الزيرو" يحصد رقمًا صادمًا أمس

تعاون موسيقي جديد يجمع بهاء سلطان وعزيز الشافعي في "دادينا"
الجريدة الورقية