نقابة المهن الموسيقية تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني

حرصت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، على تقديم واجب العزاء للشعب الفلسطيني، وجاء ذلك خلال بيانًا صحفيًا أصدرته منذ قليل، وتضمن الآتي:.

قال بيان المهن الموسيقية:" يتقدم النقيب العام للمهن الموسيقية والسادة أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن جموع موسيقيين مصر بخالص التعازي والمواساة لشهداء الحرية من الشعب الفلسطيني الشقيق وبخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى، مستنكرين الاعتداء عليهم وداعين المولى عز وجل أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويمدهم بجند من جنوده.

المهن الموسيقية: القضية الفلسطينية هي قضية مصر والمصريين

وأكدت نقابة المهن الموسيقية على دعمها الكامل لكافة قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية والتي دائمًا تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر والمصريين، واللهم انصر فلسطين وشعبها والقدس الحبيب ".