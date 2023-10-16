مياه الفيوم تضبط 241 توصيلة خلسة ومخالفة لشروط التعاقد

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم عن تمكن الإدارة العامة للتفتيش بالشركة من ظبط وإزالة 126 توصيلة مياه خلسة و115 مخالفة لشروط التعاقد (فرق مقايسة) في الفترة من اول يوليو حتى 8 اكتوبر الحالى بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد "النجار" أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات لضمان حماية مستحقاتها والحفاظ على مياه الشرب من الاهدار لضمان استمرارية وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن تلك الممارسات الغير قانونية التي يتبعها بعض المواطنين تعرقل برامج وخطط التنمية التى تسعى الشركة لتحقيقها وضياع حقوق الغير فى الحصول على خدمات الشركة.

مشروعات الصرف الصحى

وكانت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم قد عقدت اجتماعا بمقر الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة وعلى مدار يومين متتاليين الإجتماع الشهري الموسع لمناقشة مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومنحة من الاتحاد الأوروبي

بحضور المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، وأعضاء الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك"، و ممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وهى شركة ابناء حسن علام ، شركة سبكترا ، شركة سامكريت مصر، شركة الرواد ، شركة الخرافي ، شركة إيتوس

خلال الإجتماع ناقش المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة من حيث نسب تنفيذ الأعمال والإنجاز لمشروعات البرنامج وهى مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع زاوية الكرادسة بمركز الفيوم بنسبة تنفيذ بلغت 75% ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي كفر محفوظ بمركز طاميه بنسبة تنفيذ 46% ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع أبو شنب والعجميين بمركز ابشواي بنسبة تنفيذ 21%.

كما تم مراجعة التجهيزات ومراجعة واعتماد التصميمات بمشروعات إنشاء شبكات ومحطات رفع ابشواي، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي اللاهون والعدوة، وإنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية، وهدم وإنشاء محطة معالجة ابشواي، وتوسعات محطة معالجة أبو شنب.

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